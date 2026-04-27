Топ-менеджер «Яндекса» уехал на рыбалку и не вернулся РИА Новости: топ-менеджер «Яндекса» Лойтер погиб в Волгоградской области

Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, Лойтера нашли мертвым.

Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим, — сказал собеседник агентства.

В 2024 году «Яндекс» сообщал, что Лойтер займется развитием сервисов компании за рубежом. На его странице в профессиональной соцсети LinkedIn должность указана как топ-менеджер международного бренда компании «Яндекс» — Yango.

Ранее сообщалось, что четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. По данным западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, тела троих из них были обнаружены, поиски четвертого продолжались. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

