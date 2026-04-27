27 апреля 2026 в 14:06

Топ-менеджер «Яндекса» уехал на рыбалку и не вернулся

РИА Новости: топ-менеджер «Яндекса» Лойтер погиб в Волгоградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и известный волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, Лойтера нашли мертвым.

Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим, — сказал собеседник агентства.

В 2024 году «Яндекс» сообщал, что Лойтер займется развитием сервисов компании за рубежом. На его странице в профессиональной соцсети LinkedIn должность указана как топ-менеджер международного бренда компании «Яндекс» — Yango.

Ранее сообщалось, что четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. По данным западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, тела троих из них были обнаружены, поиски четвертого продолжались. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.

До этого в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в тайге, ночуя в лесу и стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. У туристов сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге.

