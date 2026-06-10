Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 15:35

«Театр был ее жизнью»: Баринов чувственно высказался о смерти Чурсиной

Актер Баринов назвал Чурсину выдающейся актрисой

Людмила Чурсина Людмила Чурсина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Валерий Баринов назвал звезду фильма «Угрюм-река» Людмилу Чурсину выдающейся актрисой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что для его коллеги театр являлся не просто работой, а смыслом всего существования.

Мне сейчас тяжело говорить. С Людмилой [Чурсиной] мы были очень давно знакомы. Много вместе играли в театре и кино. Она была выдающейся актрисой, настоящей. Театр был ее жизнью. Для меня [уход из жизни Чурсиной] — это очень большая и горькая утрата, — высказался Баринов.

Ранее народный артист РФ Николай Лазарев назвал Чурсину «настоящим солдатом» Театра Российской армии. Он отметил, что уход актрисы из жизни стал для него большой потерей.

Супруга американского артиста Энтони Гуидера Валери ранее сообщила, что ее муж скоропостижно скончался на 62-м году жизни в одной из клиник Соединенных Штатов. По ее словам, причиной госпитализации звезды фильмов «Армагедон» и «Крестный отец 3» стала внезапная остановка сердца. Однако медицинскую причину смерти артиста врачи пока не установили.

Культура
артисты
смерти
Валерий Баринов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин жестко высказался о санкциях ЕС против детских центров в России
Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело
Путин раскрыл, сколько человек подали заявления на новую налоговую выплату
Жуков ответил, кто вдохновлял его в подростковом возрасте
Лантратова помогла десяткам сирот получить квартиры в одном регионе
Россиянин предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге
Психолог назвала неочевидную зависимость россиян
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализовали
Вучич рассказал о переменах в Европе по вопросу украинских переговоров
Жителей Подмосковья предупредили о краснокнижных орхидеях
Токаев раскрыл планы на встречу с Трампом
«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026
В Госдуме назвали единственный способ достичь мира на Украине
Подросток поставил ребенка на колени в лифте
Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом
Редкий самолет-разведчик НАТО заметили у границ России
В Новгородской области загорелся грузовой автомобиль
Лидера армянской оппозиции допросили по делу семилетней давности
Родителям ответили, можно ли следить за ребенком в детсаду через диктофон
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.