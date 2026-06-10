«Театр был ее жизнью»: Баринов чувственно высказался о смерти Чурсиной

Народный артист России Валерий Баринов назвал звезду фильма «Угрюм-река» Людмилу Чурсину выдающейся актрисой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что для его коллеги театр являлся не просто работой, а смыслом всего существования.

Мне сейчас тяжело говорить. С Людмилой [Чурсиной] мы были очень давно знакомы. Много вместе играли в театре и кино. Она была выдающейся актрисой, настоящей. Театр был ее жизнью. Для меня [уход из жизни Чурсиной] — это очень большая и горькая утрата, — высказался Баринов.

Ранее народный артист РФ Николай Лазарев назвал Чурсину «настоящим солдатом» Театра Российской армии. Он отметил, что уход актрисы из жизни стал для него большой потерей.

Супруга американского артиста Энтони Гуидера Валери ранее сообщила, что ее муж скоропостижно скончался на 62-м году жизни в одной из клиник Соединенных Штатов. По ее словам, причиной госпитализации звезды фильмов «Армагедон» и «Крестный отец 3» стала внезапная остановка сердца. Однако медицинскую причину смерти артиста врачи пока не установили.