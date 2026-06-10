В России начнут сажать за липовые справки об отсутствии ВИЧ Путин подписал закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе вируса иммунодефицита человека. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Самое суровое наказание предусмотрено за преступления, совершенные организованной группой и приведшие к массовому заражению людей опасной болезнью либо иным тяжким последствиям. В таких случаях виновным может грозить от четырех до восьми лет лишения свободы. Кроме того, суд вправе назначить дополнительное наказание в виде штрафа от 1,5 млн до 3 млн рублей, а также запретить занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до пяти лет.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку справок, их сбыт или использование грозит ограничением свободы до трех лет с возможным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительными работами до четырех лет с аналогичным штрафом, либо лишением свободы до четырех лет с такой штрафной санкцией.