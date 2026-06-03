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03 июня 2026 в 14:42

Россиян начнут наказывать за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Совфед одобрил уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, за подобные преступления предусмотрены ограничение или лишение свободы, принудительные работы, а также крупные штрафы.

За подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, их сбыт или использование злоумышленникам грозит ограничение свободы до трех лет с возможным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы до четырех лет с аналогичным штрафом, либо лишение свободы до четырех лет с таким же денежным взысканием.

Закон предусматривает более жесткую санкцию за аналогичные действия в отношении справок об отсутствии инфекционных заболеваний, опасных для окружающих (включая ВИЧ). В таких случаях наказание составит от двух до четырех лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или от двух до пяти лет лишения свободы. Штраф в каждом из вариантов — от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, повышающий более чем в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования. Документ вступит в силу со дня опубликования после подписания президентом России.

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