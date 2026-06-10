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10 июня 2026 в 16:18

Путин заявил о желании отправить как можно больше детей в лагеря

Путин: власти добиваются повышения доступности отдыха в детских лагерях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 5,75 млн детей по всей стране смогут полноценно провести текущие летние каникулы в санаториях или загородных оздоровительных лагерях, заявил президент России Владимир Путин. Власти намерены и дальше увеличивать количество выделяемых мест для подрастающего поколения в отечественных лагерях, передает пресс-служба Кремля.

Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 млн 750 тыс. детей, — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что санкции Европейского союза в отношении российских детских центров являются ни чем иным, как чушью. По его словам, рестрикции Евросоюза стали настоящим позором для их собственных авторов. Глава государства также призвал защитить детские центры и лагеря в период летних каникул.

До этого Путин констатировал, что власти стремятся создать условия, при которых многодетных семей в стране будет становиться больше. На церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» глава государства отметил, что РФ последовательно выстраивает нацпроекты вокруг интересов семей с детьми.

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