Путин жестко высказался о санкциях ЕС против детских центров в России Путин назвал европейские санкции против детских центров России чушью

Санкции Европейского союза в отношении российских детских центров являются ничем иным, как чушью, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о восстановлении инвестиционной активности. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, рестрикции стали настоящим позором для ЕС.

Добавлю также, что и спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, додумываются до таких вещей, которые раньше никому и в голову, наверное, не приходили — вводят санкции против организаций, где проводят лето набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают, — сказал Путин.

Президент также призвал защитить детские центры и лагеря в период летних каникул. Он назвал обеспечение безопасности детей многоплановой работой, на которую требуется обращать особое внимание.

Ранее Европейская комиссия предложила ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в ВС РФ с начала СВО.