В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков

Четверо рыбаков пропали без вести после шторма на Волге в Волгоградской области, сообщил Telegram-канал «112». Позже одного из них нашли мертвым — тело было в воде неподалеку от хутора Гранки.

По информации авторов, остальных рыбаков и само судно пока не нашли. К поискам подключились сотрудники МЧС и полиция. По предварительным данным, лодка пропавших затонула.

Ранее в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в лесу, стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. Оказалось, что у них сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге вдали от поселка Южный в районе Лазо.

До этого стало известно, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок ехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Их видели на посту ДПС, но до конечной точки маршрута они так и не добрались. Предполагается, что их машина попала под лавину.