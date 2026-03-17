Семья из трех человек загадочно пропала в горах Дагестана

Семья из трех человек пропала накануне, 16 марта, в горах Дагестана, пишет Telegram-канал «112». По его информации, машина могла попасть под лавину.

В материале говорится, что двое взрослых и ребенок ехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, однако до поселка машина так и не добралась.

Ранее в Твери возбудили уголовное дело после исчезновения двоих малолетних детей. Как сообщили в региональном СУ СК России, пропали брат и сестра — девочка Катя 2012 года рождения и мальчик Артем 2016 года рождения. Поисковики-волонтеры, оперативные службы и неравнодушные граждане проводят масштабную поисковую операцию.

До этого в Звенигороде прошли церемонии прощания с утонувшими в Москве-реке мальчиками Богданом и Иваном. Трое школьников пропали 7 марта. Тело одного из мальчиков обнаружили в 800 метрах от места падения спустя пять дней. На следующий день водолазы нашли тело второго школьника. Для поисков девочки спасатели создали на реке искусственную волну с помощью аэролодки.