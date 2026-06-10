Психолог рассказал, как предотвратить выгорание

Профилактика эмоционального выгорания дает лучшие результаты, чем лечение уже возникшего состояния, рассказал NEWS.ru психолог Никита Иванов. Эксперт подчеркнул, что ключевой метод предотвращения проблемы — грамотное распределение ежедневной нагрузки. Кроме того, полезно временно отказываться от гаджетов, а при теплой погоде заменять время за экраном прогулкой в парке, добавил он.

Важнее думать не только о том, что делать, когда уже стало плохо, а о профилактике выгорания. Полезно регулярно пересматривать свой пул задач: что действительно должно оставаться на мне лично, а что можно делегировать или отложить. В нашу эпоху особенно помогает цифровой детокс: хотя бы час в неделю прогулки на природе без телефона, наушников и любых гаджетов. Летняя погода этому только способствует, — сказал Иванов.

Кроме того, в ежедневном графике обязательно должно находиться место для физической активности. Движение помогает мозгу и телу более экологично «спускать» накопленный стресс, заключил психолог.

Ранее кандидат экономических наук Милана Орехова сообщила, что поводом для беспокойства должны стать такие симптомы, как раздражительность, тревога, бессонница, потеря интереса к привычным занятиям, ощущение перегрузки, апатия или резкие перепады настроения, если они сохраняются дольше двух недель. Это состояние она назвала летней депрессией. Главное отличие от обычной усталости заключается в том, что оно не проходит после выходных и начинает мешать полноценной жизни.