Расчехляем удочки: как рыбачить на малых реках Подмосковья в июне по закону

Рыбалка на малых реках Московской области в июне: как обойти запретные участки законно

Расчехляем удочки: как рыбачить на малых реках Подмосковья в июне по закону

Отличная новость для всех, кто с апреля скучает по берегу и перебирает снасти в предвкушении: с 10 июня в Московской области снимается нерестовый запрет. Спиннинги, фидеры, лодки — все это снова в деле. Но прежде чем выехать на малые реки Подмосковья, стоит разобраться, где именно рыбалка разрешена, а где инспектор рыбнадзора может испортить весь день.

Малыми принято считать реки длиной до 100 километров и шириной, как правило, не более 30 метров. В Московской области их десятки: Пахра, Нара, Руза, Истра, Дубна, Нерль, Молокча, Лопасня, Северка, Протва — популярные среди рыбаков маршруты, где берут щуку, окуня, голавля и язя. Именно на малых реках сосредоточено большинство локальных ограничений, о которых стоит знать каждому, кто планирует выход в июне.

Важный момент: часть малых рек или их отдельные участки, в том числе и в Московской области, могут быть закрыты для рыболовства на весь летний период, если они включены в перечень особо охраняемых природных территорий или входят в состав рыбоводных хозяйств. Такие зоны встречаются и в Подмосковье. Актуальный список можно уточнить на официальном сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства или на горячей линии рыбоохраны: +7 (910) 490-71-84.

Где на малых реках рыбачить запрещено круглый год

Даже после снятия нерестового запрета на малых реках остаются постоянные охраняемые участки. Вот что важно знать:

Устья притоков и истоки рек — традиционно входят в перечень нерестовых участков. Даже после 10 июня подходить с удочкой вплотную к устью стоит осторожно: участки могут иметь отдельный охранный статус. Гидротехнические сооружения — плотины, шлюзы, водосбросы. Рыбачить у гидросооружений запрещено в радиусе, установленном регламентом объекта. Расстояние, как правило, обозначено на месте. Особо охраняемые природные территории — заповедники, заказники, национальные парки. Ловля на таких участках запрещена полностью, вне зависимости от сезона.

Расчехляем удочки: как рыбачить на малых реках Подмосковья в июне по закону Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что конкретно нельзя делать на запретных участках

Даже если рядом с запретным участком ловля разрешена, важно понимать границы. На охраняемых зонах малых рек запрещено:

ловить рыбу любыми снастями, включая удочку с одним крючком;

заходить в воду, вброд пересекать нерестилища и зимовальные ямы;

передвигаться по реке на моторных лодках и маломерных судах в запретный период;

использовать сети, ловушки, электроудочки, сомовники и любые неспортивные орудия лова;

вылавливать краснокнижные виды — европейского хариуса, стерлядь, подуста, быстрянку и еще несколько видов, охраняемых в Подмосковье.

Что грозит за нарушение

Рыбнадзор в июне — на воде. Штрафы реальные и неприятные:

административный штраф за нарушение правил рыболовства — от 2000 до 5000 рублей с конфискацией снастей;

штраф за ловлю на зимовальной яме в запретный период: для граждан — 2000–5000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 рублей;

если нанесен крупный ущерб водным ресурсам, уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ;

за вылов краснокнижной рыбы предусмотрена уголовная статья вне зависимости от размера улова.

Июнь — один из лучших месяцев для рыбалки на малых реках Московской области: вода прогрелась, рыба активна, а берега еще не заросли. Загляните на сайт Росрыболовства, скачайте карту запретных участков, изучите ее — и вперед, с чистой совестью и в полном соответствии с законом. Хорошего клева!

Ранее мы рассказывали, как обойти нерестовый запрет законным путем.