Захарова рассказала, чего не гнушаются ВСУ на фоне неудач на фронте МИД: ВСУ не гнушаются воевать с памятниками культуры на фоне неудач на фронте

Украинское руководство во главе с президентом страны Владимиром Зеленским на фоне неудач на фронте не гнушается воевать с памятниками истории, культуры и искусства, о чем свидетельствует удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводятся на сайте ведомства, это ставит Киев в один ряд с фашистами и террористами.

Подобные действия ставят киевских временщиков в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни, — заявила она.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» лишний раз подчеркивает правоту России в ее борьбе за свои регионы. По его словам, конфликт на Украине завершится победой Москвы.

Также Захарова заявляла, что Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавший от атаки украинского беспилотника, будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание. По ее словам, после Великой Отечественной войны музей уже возрождался из руин, и нет сомнений в его восстановлении и на этот раз.