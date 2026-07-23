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23 июля 2026 в 17:07

Израиль объявил о ликвидации участника атаки 7 октября

Израиль объявил об ударе по сектору Газа с устранением участника атаки 7 октября

Израильские военные Израильские военные Фото: IMAGO/Mamoun Wazwaz apaimages/imago-images.de/Global Look Press
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Израильские военные нанесли точечный удар по северной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале. По данным ЦАХАЛ, в результате атаки ликвидированы трое участников вооруженных структур ХАМАС. Среди убитых — Абдалла Джахия, который, по данным ЦАХАЛ, участвовал в атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля будет находиться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты населенных пунктов на севере государства. Кроме того, стало известно, что ЦАХАЛ будет действовать через координационный механизм при посредничестве США в случае нарушений соглашения со стороны «Хезболлы».

До этого на спутниковых снимках было обнаружено, что израильские военнослужащие начали возводить внутри сектора Газа земляные защитные валы. Информацию подтвердили в Армии обороны Израиля. Заграждения возводят вдоль «желтой линии», к которой войска Израиля отошли в рамках соглашения о перемирии с палестинским движением ХАМАС.

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