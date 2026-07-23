Отшельника-экстрасенса осудили на 11 лет за покушение на убийство

Отшельника-экстрасенса осудили на 11 лет за покушение на убийство Суд в Зеленограде приговорил отшельника-экстрасенса к 11 годам за покушение

Суд признал виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима отшельника-экстрасенса в Зеленограде, сообщили в канале следственного управления СК России по Москве в МАКСе. Мужчина пытался расстрелять из АК-74 трех человек. У него дома также нашли чехословацкий пистолет-пулемет.

Инцидент произошел 24 марта 2025 года. По версии следствия, осужденный хотел убить свою бывшую сожительницу и ее семью. Он отключил электричество в их квартире и стал ждать с автоматом, когда кто-нибудь выйдет в коридор.

Когда появилась бывшая сожительница, мужчина направил на нее оружие и нажал на курок. Произошла осечка, благодаря которой отец женщины успел выбежать в коридор, оттолкнул злоумышленника и запер дверь.

По данным РИА Новости, когда мужчину задержали и допросили, тот назвал себя «отшельником-экстрасенсом». Уже в суде он называл себя «императором России Леонидом».

Ранее житель Нижегородской области попытался на глазах у гостей сжечь собственную жену. Очевидцы успели схватить его до того, как он поджег супругу.