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23 июля 2026 в 17:23

Адвокат ответил, какое наказание может грозить пьяному дебоширу в самолете

Адвокат Бенхин: пьяному дебоширу в самолете может грозить до пяти лет тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пьяный дебошир, из-за которого пришлось посадить самолет Москва — Якутск, может получить до пяти лет тюрьмы, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, задержанный мужчина также может столкнуться с крупным штрафом.

Дебошира [в самолете Москва — Якутск] можно привлечь по статье УК РФ «Хулиганство на воздушном судне». Плюс есть риск заработать статью за действия, угрожающие безопасной эксплуатации воздушных средств. Здесь можно получить серьезный штраф либо тюремное заключение до пяти лет реального срока. Состояние алкогольного опьянения и повторность совершения правонарушения в течение года гарантируют, что следствие и суд будут принимать решения по максимальной планке уголовного закона, — поделился Бенхин.

Он добавил, что ранее уже были случаи, когда авиакомпании через суд требовали с нарушителей порядка суммы за дополнительные расходы, связанные с посадкой воздушного судна и заправкой топливом. По словам адвоката, такие взыскания достигали 2 млн рублей.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что самолет, следовавший по маршруту Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за пассажира, который вел себя агрессивно и облил других пассажиров водой. По ее словам, нетрезвого мужчину задержали сотрудники транспортной полиции.

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