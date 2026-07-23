Россиянка помыла голову со скрабом и потеряла память У девушки случился отек мозга во время отдыха в Геленджике

У россиянки случился отек мозга во время отдыха в Геленджике, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка». По его данным, девушка потеряла память и пережила судорожный приступ.

Перед поездкой на курорт жительница Краснодара Татьяна приобрела охлаждающий скраб для кожи головы с ментолом и лаймом. После дня, проведенного на солнце, она решила воспользоваться средством. Вскоре у нее возникли судороги и затрудненное дыхание.

В больнице ей поставили диагноз — отек мозга. В течение нескольких дней она не приходила в себя, а после выписки столкнулась с провалами в памяти. По ее словам, она до сих пор испытывает трудности с концентрацией.

Врачи предположили, что ухудшение состояния Татьяны связано с жарой и перегревом организма. Кроме того, компоненты скраба — ментол и эфирные масла — обладают сильным охлаждающим эффектом и могут увеличивать приток крови к коже головы, что могло стать дополнительной нагрузкой на организм.

Ранее сообщалось, что при тепловом ударе, если вовремя не среагировать и продолжать находиться на солнце, состояние может резко ухудшиться. Перегрев часто приводит к потере сознания (обмороку), мышечным судорогам, а в сложных случаях — к помутнению рассудка и даже галлюцинациям. Своевременная защита здесь — вопрос безопасности, а не комфорта.