Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 15:00

Россиянка помыла голову со скрабом и потеряла память

У девушки случился отек мозга во время отдыха в Геленджике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

У россиянки случился отек мозга во время отдыха в Геленджике, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка». По его данным, девушка потеряла память и пережила судорожный приступ.

Перед поездкой на курорт жительница Краснодара Татьяна приобрела охлаждающий скраб для кожи головы с ментолом и лаймом. После дня, проведенного на солнце, она решила воспользоваться средством. Вскоре у нее возникли судороги и затрудненное дыхание.

В больнице ей поставили диагноз — отек мозга. В течение нескольких дней она не приходила в себя, а после выписки столкнулась с провалами в памяти. По ее словам, она до сих пор испытывает трудности с концентрацией.

Врачи предположили, что ухудшение состояния Татьяны связано с жарой и перегревом организма. Кроме того, компоненты скраба — ментол и эфирные масла — обладают сильным охлаждающим эффектом и могут увеличивать приток крови к коже головы, что могло стать дополнительной нагрузкой на организм.

Ранее сообщалось, что при тепловом ударе, если вовремя не среагировать и продолжать находиться на солнце, состояние может резко ухудшиться. Перегрев часто приводит к потере сознания (обмороку), мышечным судорогам, а в сложных случаях — к помутнению рассудка и даже галлюцинациям. Своевременная защита здесь — вопрос безопасности, а не комфорта.

Регионы
Геленджик
отдых
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протоиерей Ткачев объяснил, почему не стоит завидовать богатым людям
В Госдуме напомнили, кому положен бесплатный проезд к месту отпуска
Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным
В Госдуме высказались на внедрение русского языка в бразильских школах
Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах
Ветеран СВО поделился своим лучшим воспоминанием с фронта
Скончался пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре мужчина
Суд закрыл рассмотрение иска к Газманову на 44 млн рублей
Раскрыты причины крушения самолета в Оренбургской области
Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии
Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья
Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских
Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге
Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана
Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине
Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить
Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро
Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья
Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск
Ребенок принял магниты за конфеты и попал в реанимацию
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.