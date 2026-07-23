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23 июля 2026 в 13:03

Что делать при солнечном ударе: способы защиты, симптомы, первая помощь

Что делать при солнечном ударе: способы защиты, симптомы, первая помощь Что делать при солнечном ударе: способы защиты, симптомы, первая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лето — это не только беззаботные деньки, пикники на траве, долгие вечерние променады и шум пляжей. Это еще и серьезное испытание для нашего организма, когда столбик термометра неумолимо ползет вверх, а солнечные лучи становятся по-настоящему агрессивными. Рассказываем, чем на самом деле опасен перегрев, как отличить тепловой удар от солнечного и, главное, как сделать отдых безопасным, не отказывая себе в удовольствии.

Нужно ли защищаться от солнца

Многие из нас живут с иллюзией, что «тело само знает, когда ему жарко», и недооценивают коварство ультрафиолета. Отсюда и возникает резонный вопрос: а стоит ли вообще заморачиваться с защитой? Однозначно — да, и вот почему. Речь идет не только о преждевременных морщинах или пигментных пятнах (хотя и это неприятно). Главная угроза куда серьезнее — это риск онкологических заболеваний кожи. Однако, к счастью, такие диагнозы ставятся не каждый день. А вот получить тепловой или солнечный удар — перспектива вполне реальная и крайне распространенная в летний зной.

Интересно, что перегрев может случиться с любым из нас, вне зависимости от возраста и физической формы. Но есть категория людей, которые находятся в особой группе риска из-за сбоев в системе терморегуляции организма. Среди них:

  • малыши и люди преклонного возраста, чьи механизмы теплообмена работают нестабильно;
  • пациенты с эндокринными нарушениями и сбоями в работе щитовидной железы;
  • те, кто страдает от гипертонии, ишемии и прочих сердечно-сосудистых патологий;
  • люди с избыточной массой тела, которым сложнее переносить жару физиологически;
  • принимающие мочегонные препараты или миорелаксанты, влияющие на водно-солевой баланс.

Особенно внимательными стоит быть тем, кто в жару позволяет себе алкогольные коктейли, а также забывает пить обычную воду в достаточном количестве. Обезвоживание — главный союзник солнечного удара.

Как защититься от солнца в жару Как защититься от солнца в жару Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тепловой и солнечный удар: в чем разница

Прежде чем переходить к спасительным лайфхакам, давайте четко разграничим эти два состояния. Многие путают их, а между тем механизмы возникновения разные.

Тепловой удар — это перегрев всего организма из-за высокой температуры окружающей среды, особенно если к этому добавляется высокая влажность. Солнце здесь не обязательно является прямым виновником. Вы можете «заработать» его, застряв в душном общественном транспорте, просидев несколько часов в раскаленном автомобиле, поработав в горячем цеху или даже переусердствовав в бане. Провоцирующими факторами часто выступают слишком тесная синтетическая одежда, плотный обед, съеденный на жаре, и просто физическое переутомление.

Солнечный удар — это частный случай теплового, но его триггер — прямое воздействие ультрафиолета на непокрытую голову. Он поджидает нас именно на открытом пространстве под палящими лучами: во время прогулки по городу, на пляже или даже при работе на дачных грядках. Риск возрастает многократно, если вы забыли дома панаму или кепку.

Симптомы солнечного удара

Перегрев на солнце — это не просто плохое самочувствие. Это опасное патологическое состояние, и очень важно вовремя распознать его первые звоночки. Как правило, картина выглядит так:

  • нарастающая слабость, разбитость и апатия, когда ноги становятся ватными;
  • повышение температуры тела, причем иногда очень стремительное;
  • покраснение кожи лица, появление сосудистого рисунка;
  • резкие скачки артериального давления в любую сторону;
  • учащенное сердцебиение, одышка и чувство, что сердце выпрыгивает из груди;
  • мучительная жажда и сухость во рту;
  • неприятный шум или звон в ушах;
  • распирающая, пульсирующая головная боль;
  • тошнота, переходящая в рвоту, которая не приносит облегчения.

Если вовремя не среагировать и продолжать находиться на солнце, состояние может резко ухудшиться. Перегрев часто приводит к потере сознания (обмороку), мышечным судорогам, а в сложных случаях — к помутнению рассудка и даже галлюцинациям. Своевременная защита здесь — вопрос безопасности, а не комфорта.

Что делать при солнечном ударе Что делать при солнечном ударе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первая помощь при солнечном ударе

Если вы стали свидетелем того, как рядом с вами человек перегрелся на пляже или просто в парке, медлить нельзя. Ваши действия должны быть четкими и быстрыми. Вот алгоритм спасения:

  • аккуратно перенесите или отведите пострадавшего в прохладное затемненное место и уложите (важно, чтобы голова при этом не была запрокинута, а находилась на одной линии с туловищем для нормального кровотока);
  • расстегните воротник, снимите галстук, пояс или любую стесняющую дыхание одежду;
  • начните охлаждение: смочите лицо, шею и запястья холодной водой, положите на лоб влажное полотенце или лед, завернутый в ткань;
  • восстановите водный баланс: дайте выпить прохладной (но не ледяной!) воды, лучше всего добавив туда половину чайной ложки соли — это поможет восполнить потерю электролитов;
  • обеспечьте полный физический покой, попросите человека не двигаться.

Если температура тела зашкаливает за 38°C, можно применить обертывание: обмотайте тело мокрой простыней или полотенцем. В экстренных случаях допустимо облить пострадавшего водой.

Важнейшее правило! Солнечный удар — это состояние, которое ухудшается с катастрофической скоростью, поэтому не пытайтесь справиться только домашними методами. Обязательно вызывайте бригаду скорой помощи — счет может идти на минуты.

Как защититься от солнца летом

Самая лучшая тактика — это профилактика, которая не даст перегреву ни единого шанса. Вот базовые принципы безопасности, которые легко превратить в привычку:

Как защититься от солнца в жару: причины, симптомы и профилактика солнечного и теплового удара Как защититься от солнца в жару: причины, симптомы и профилактика солнечного и теплового удара Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • выбирайте одежду светлых оттенков из натуральных материалов — хлопка и льна, которые позволяют коже дышать;
  • не выходите на солнце без головного убора — будь то модная широкополая шляпа или спортивная кепка;
  • в самое пекло (с полудня до 16 часов дня) защищайте глаза солнцезащитными очками и по возможности пользуйтесь пляжным зонтом;
  • постарайтесь перестроить свой график: гуляйте и проводите время на улице в утренние или вечерние часы, когда ультрафиолета меньше;
  • пересмотрите свой рацион: летом лучше отказаться от тяжелой жирной пищи, ограничить алкоголь и забыть о сигаретах (в жару они вызывают спазм сосудов);
  • пейте в два раза больше обычного — чистая вода, несладкий чай или морс должны быть всегда под рукой;
  • принимайте контрастный или просто прохладный душ пару раз в день, чтобы освежить тело;
  • сведите к минимуму использование тональных кремов и плотных текстур — они забивают поры и создают «парниковый эффект» на коже;
  • защищайте кожу изнутри и снаружи: наносите на открытые участки SPF-крем за 20 минут до выхода;
  • перенесите интенсивные спортивные тренировки на раннее утро или поздний вечер.

Особое внимание — пляжному отдыху. Нанося крем с SPF, вы не мешаете загару, а защищаете кожу от ожогов. Идеальное время для безопасного загара — не более часа под открытым солнцем (или до двух часов, если вы лежите под тентом). После возвращения с пляжа обязательно ополоснитесь под душем, чтобы смыть соль и средства защиты.

И, возможно, самый неочевидный, но очень важный совет: старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие. В состоянии стресса или сильного возбуждения сосуды расширяются, теплоотдача нарушается и перегреться становится гораздо проще.

Теперь вы вооружены полной информацией: понимаете, почему защита от солнца — это не блажь, а необходимость, и знаете, как оградить себя от неприятных последствий жары. Придерживайтесь этих несложных правил, и тогда летние дни подарят вам только энергию, радость и здоровый румянец, а не головную боль в прямом и переносном смысле.

Ранее мы рассказали о 3 способах приготовить салат из кабачков без термической обработки.

лето
перегрев
солнечный удар
тепловой удар
профилактика
ультрафиолет
обезвоживание
первая помощь
Екатерина Метелева
Е. Метелева
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