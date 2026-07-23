Бархатный сезон: самые выгодные направления для отдыха в сентябре

Сентябрь считается одним из самых комфортных месяцев для путешествий: пик туристического ажиотажа позади, цены на перелеты и проживание идут на спад, а природа радует приятной погодой без изнуряющего зноя. NEWS.ru рассказывает, как сделать отдых идеальным, где искать лучшие скидки и какие направления стоит рассмотреть в первую очередь.

Где лучше отдыхать осенью в России

Для тех, кто планирует провести отпуск внутри страны, сентябрь открывает широчайшие возможности. Особое внимание стоит обратить на автотуризм: золотая осень преображает Центральную Россию, Поволжье и Кавказ. В пресс-службе Туризм.РФ рекомендуют обратить внимание на Нижегородскую область (в частности, на музей-заповедник «Болдино») и классические маршруты по городам Золотого кольца.

Отличным вариантом для семейного отдыха станет обновленный курорт «Завидово». Помимо современных гостиниц, здесь предлагают глэмпинги и коттеджи, а досуг скрасят аквапарк, пешеходные тропы и спортивные площадки. Ориентировочная стоимость проживания с питанием варьируется от 8 тыс. до 15 тыс. рублей в сутки.

Что касается пляжного отдыха, то цены на Черноморском побережье в сентябре заметно снижаются. Как отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян, разница между Сочи и Крымом может быть существенной: если в сочинском четырехзвездочном отеле сутки обойдутся примерно в 12 тыс. рублей, то в аналогичной гостинице в Керчи можно остановиться за 6–7 тыс. рублей.

Руководитель направления по России туроператора «Спектрум» Елена Седова рассказала NEWS.ru, что с точки зрения соотношения цены и качества среди внутренних направлений по-прежнему привлекательны Краснодарский край (после спада сезона), Калининградская область, Кавминводы, Дагестан, а также живописные Алтай и Карелия.

Отдых на Сейшельских островах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое направление выбрать в сентябре за границей

В Юго-Восточной Азии в сентябре прекращаются сезонные дожди, на Мальдивах и Сейшелах устанавливается идеальный баланс погоды, а в ОАЭ спадает адская жара. По словам руководителя PR-отдела туроператора ITM group Андрея Подколзина, цены на отели и авиабилеты в этот период на 20–30% ниже, чем в новогодние или летние пиковые месяцы.

Если говорить о направлениях, где можно получить максимум комфорта за разумные деньги, то в первую очередь стоит присмотреться к Мальдивам: в сентябре там льют лишь кратковременные тропические ливни, солнца по-прежнему много, а виллы над водой дешевеют на 15–25% по сравнению с летом — это редкий шанс прикоснуться к люксу без разорительных трат.

Чуть бюджетнее, но не менее привлекательно выглядят Таиланд (Пхукет, Краби, Самуи) и Вьетнам (Нячанг, Фукуок): дожди здесь становятся все короче, море успокаивается, а уровень сервиса за те же деньги заметно выше, чем в турецких отелях в бархатный сезон. Не стоит сбрасывать со счетов и ОАЭ — в Дубае сентябрь знаменует собой первый месяц, когда на пляжах можно загорать без риска теплового удара (вместо летних +45 градусов уже +36), пятизвездочные отели активно заполняются, но цены еще не взлетели до октябрьского пика.

Отдельного упоминания заслуживают направления, где экономия по сравнению с летом особенно ощутима. На Маврикии и Сейшелах в сентябре ветрено, зато дайвинг и серфинг на высоте, а стоимость пакетных туров падает на 20–30% из-за отсутствия массового спроса. На Шри-Ланке после майского циклона на южном побережье устанавливается отличная погода, и цены на виллы с гидами становятся минимальными за весь год.

Отдых на Шри-Ланке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наконец, для любителей гастрономических и экскурсионных открытий идеально подходит Сербия: безвизовый въезд, европейский сервис, потрясающая кухня и спадающая летняя жара делают сентябрь — октябрь лучшим временем для поездки, причем билеты стоят заметно дешевле, чем в разгар лета.

Примерный бюджет (на 7–10 дней, на двоих с перелетом):

Пхукет (Таиланд), четырехзвездочный с завтраками: от 280 тыс. рублей;

Мальдивы, четырехзвездочный отель (пляжное бунгало): от 420 тыс. рублей (что почти вдвое дешевле январских цен);

ОАЭ (Дубай), пятизвездочный отель с завтраками: от 250 тыс. рублей — сумма, сопоставимая с турами в Сочи, но с несравнимо более высоким уровнем сервиса.

Что еще важно знать тем, кто едет в отпуск в сентябре

Андрей Подколзин рекомендует не бояться стыковок: перелет через Стамбул с остановкой на пару дней не только экономит бюджет, но и добавляет ярких впечатлений. Также стоит рассмотреть комбинированные туры, например гастрономическую Сербию с пляжами Черногории, где в сентябре цены гораздо ниже летних.

И главное — не стоит опасаться «сезона дождей» в Азии. В сентябре это чаще всего 15-минутный тропический ливень, после которого снова выходит солнце. Следите за акциями авиакомпаний — сентябрь может стать вашим шансом посетить страну мечты по бюджету, сравнимому с отпуском в Сочи, заключил собеседник NEWS.ru.

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