От 65 000 руб. за «все включено». Где недорого отдохнуть в августе 2026-го

От 65 000 руб. за «все включено». Где недорого отдохнуть в августе 2026-го

Август — традиционно пик сезона, когда цены на отдых достигают максимума, а на популярных курортах заканчиваются места. Однако даже в это время можно найти направления с отличным соотношением цены и качества: от черноморских курортов до безвизовых стран вроде Абхазии и Турции. Как выбрать город в РФ или зарубежное государство для качественного и экономного отпуска, сколько стоят туры — в материале NEWS.ru.

Куда поехать отдыхать в России

Внутри страны главный лидер среди туристических направлений — Краснодарский край, который уверенно занимает первое место по бронированиям как в августе, так и в бархатный сезон, рассказал NEWS.ru заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Отельная база Сочи демонстрирует падение спроса на 15–20% из-за высоких цен, тогда как Анапа, напротив, показывает бурный рост турпотока после прошлогоднего спада, предлагая более привлекательное соотношение цены и качества», — отметил он.

Сочи, Россия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если рассматривать другие наиболее выгодные направления, то лидерами являются города-миллионники и крупные центры в глубине страны — Барнаул, Кемерово, Астрахань и Сургут. Это самые бюджетные места для посещения, поскольку стоимость дня отдыха (проживание и питание), как правило, не превышает шести тысяч рублей в сутки, подчеркнул Гареев.

По его словам, отдых в Томске, Иркутске, Омске и Челябинске обойдется туристу чуть дороже, но вполне доступен. Суточные траты в этих городах составляют 6300–6500 рублей. Для любителей познавательного туризма эти направления могут стать отличной базой для изучения регионов. В то же время классические экскурсионные центры Санкт-Петербург и Москва, несмотря на высокую популярность, обходятся дороже (средний чек без перелета на четыре-пять ночей в Северной столице составляет 40–60 тысяч рублей на двоих), добавил эксперт.

Куда поехать отдыхать за границу

Из бюджетных зарубежных вариантов стоит выделить Абхазию, куда можно добраться через Сочи на автобусе. Стоимость недельного тура на семью в эту страну составляет от 130 тысяч рублей, отметил Гареев.

По мнению президента Федерации блогеров России Марка Можальского, самые выгодные направления в августе по соотношению цены и качества — это Турция, Египет, Черногория и Грузия.

«Турция по-прежнему остается лидером. Несмотря на высокий сезон, благодаря большому количеству рейсов и отелей можно найти недельный тур с системой „все включено“ от 65 тысяч рублей на человека. За эти деньги турист получает хороший сервис, питание и развитую инфраструктуру», — сказал блогер NEWS.ru.

Стамбул, Турция Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, Египет — это еще один удачный вариант для тех, кто хочет уложиться в бюджет. В августе здесь очень жарко, но цены это компенсируют: недельный отдых в хорошем отеле стоит примерно от 70–100 тысяч рублей на человека. Для любителей моря и дайвинга это одно из самых выгодных предложений, заключил Можальский.

Если турист из РФ намеревается отправиться на отдых в Европу, то эксперт рекомендует обратить внимание на Черногорию. Как правило, в этой стране система «все включено» не распространена, однако море, природа и уникальная атмосфера с лихвой компенсируют ее отсутствие, сказал блогер.

По словам Можальского, стоимость недели отдыха с перелетом и проживанием начинается примерно от 100–130 тысяч рублей на человека, но прямых рейсов нет.

Для самостоятельных путешественников отличным вариантом остается Грузия. Перелет, проживание и питание в этой стране часто обходятся туристам дешевле, чем на популярных европейских курортах. При разумном планировании недельный отдых можно организовать примерно за 80–100 тысяч рублей на человека, сказал Можальский.

Для более люксового отдыха российские туристы выбирают Мальдивы, Сейшелы и остров Бали. Цены на человека начинаются от 200 тысяч рублей (перелет, питание и проживание), добавил эксперт.

«Главный совет туристам — не ориентироваться только на цену тура. Иногда путевка стоимостью на 10–15 тысяч рублей дороже оказывается выгоднее, если в нее уже включены питание, трансфер и страховка. В итоге такой отдых может обойтись дешевле, чем более экономный тур с большим количеством дополнительных расходов», — подчеркнул блогер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие факторы влияют на соотношение цены и качества при выборе зарубежного направления

Главные факторы — итоговая стоимость тура, наличие доступной прямой или удобной стыковочной авиаперевозки, визовые условия, сезонность, курс валют и качество отельной базы, рассказал NEWS.ru коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов. Даже изменение курса на 5–10% быстро влияет на восприятие цены, так как в выездном туризме рублевая составляющая турпакета обычно занимает не более 5–7%.

«Перевозка также остается ключевым фактором. Если есть достаточный объем рейсов из Москвы и регионов, направление оказывается доступнее для широкого круга туристов. Если перевозки мало, даже хороший отельный продукт становится менее массовым», — отметил эксперт.

По его словам, большое значение имеет визовый режим. Туристы чаще выбирают страны, где меньше формальностей или они полностью отсутствуют, сказал Арзуманов.

Он также отметил, что в низкий сезон цены, как правило, ниже, чем в высокий. Кроме того, могут появляться привлекательные предложения при открытии или возобновлении полетной программы, особенно на старте продаж, при необходимости загрузить рейсы или в рамках специальных оферов от отелей и перевозчиков, сказал Арзуманов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Восприятие соотношения цены и качества при выборе зарубежного направления определяется несколькими ключевыми факторами: доступность прямых перелетов, широкий выбор современных гостиничных брендов, доступная стоимость питания на курортах, в кафе и ресторанах, а также возможности для шопинга и развлечений», — отметил в беседе с NEWS.ru коммерческий директор «Слетать.ру» (входит в состав РСТ) Антон Лаврухин.

Читайте также:

От Абхазии до Занзибара: где можно недорого отдохнуть в июле

Отпуск на море в 2026 году: куда поехать в России и за границей, цены

Стоит ли ехать отдыхать в Крым, Сочи, Анапу, насколько опасно, какие угрозы