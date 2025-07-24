Стоит ли ехать отдыхать в Крым, Сочи, Анапу, насколько опасно, какие угрозы

На Кубани из-за атаки дронов погибли два человека. Несмотря на близость зоны боевых действий и проблемы с экологией из-за прошлогоднего разлива нефтепродуктов, по данным Альянса турагентств России (АТА РФ), Краснодарский край и Крым остаются одними из самых популярных направлений внутреннего туризма. Опасен ли отдых в этих регионах и можно ли купаться в Черном море — в материале NEWS.ru.

Продолжают ли россияне ездить отдыхать на Черном море

Вице-президент АТА Александр Мкртчян в беседе с NEWS.ru рассказал, что этим летом большинство россиян — а именно 90% — предпочитают внутренний туризм, и только 10% отправляются за границу.

«Есть два направления, которые закрывают где-то 50% всего турпотока — это Краснодарский край и Санкт-Петербург. Далее идет Москва, Крым, Татарстан, Калининградская область, Алтай, Байкал», — перечислил он.

По словам Мкртчяна, количество желающих провести отпуск в Крыму, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 26%, в Краснодарском крае — всего на 10%. Он пояснил, что это произошло из-за разлива нефти в Анапе. К тому же многие стали выбирать Абхазию, так как цены на отдых там заметно ниже.

Какие города самые популярные в Краснодарском крае

Рост турпотока наблюдается в Сочи, районе Туапсе, Геленджике, Ейске, Темрюкском районе, всего более 30% отпускников предпочитают отдыхать на Кубани — начиная от Анапы и заканчивая Сочи, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, несмотря на периодические атаки БПЛА, прирост бронирования и продаж составил 30–60%.

«Сейчас никто не может гарантировать, что их не будет. И это не определяется как препятствие. Людей больше пугают цены на отдых либо транспортная доступность», — прокомментировал Барзыкин.

К тому же после трехлетнего перерыва аэропорт Геленджика возобновил работу, что тоже положительно отразилось на туристическим потолке, отметил он.

Пассажиры самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Вход в здание аэропорта Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Пассажиры в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Бортпроводницы самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Актер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Какие курорты Крыма популярны у туристов

По словам Барзыкина, самые популярные места полуострова среди отдыхающих — это Ялта, Евпатория и Керчь. Также, уточнил он, востребовано Азовское побережье Крыма.

«Это города, где больше всего гостиниц, где можно разместиться, где здравницы, санатории, инфраструктура, где оптимально по цене и вода теплее», — сообщил собеседник.

Так как аэропорт Симферополя приостановил работу, многие предпочитают добираться до Крыма на автомобиле — это реальная альтернатива железнодорожному и авиасообщению, которая к тому же выходит дешевле, продолжил он. Ожидается, что к концу сентября путевки подешевеют примерно на 10%.

Опасно ли купаться на побережье Черного моря у берегов Анапы

В конце 2024 года в Анапе произошла катастрофа с разливом нефти. Это стало одним из самых серьезных экологических бедствий в регионе за последние годы. С тех пор в оперативном штабе Краснодарского края время от времени сообщали о новых мелких выбросах мазута. Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в беседе с NEWS.ru отметил, что купаться в Черном море можно везде, где Роспотребнадзор открыл пляжи: южнее Анапы до самой Абхазии. В Геленджике, Туапсе, Новороссийске, Сочи и Адлере нет никаких проблем с экологией.

«Там, где затонул мазут, море тоже чистое на вид. Но Роспотребнадзор не разрешает купание. Я предполагаю, из-за угрозы того, что при повышении температуры мазут может подняться в верхние слои моря. Поэтому пока пляжи не открывают. За купание на закрытом для туристов пляже могут оштрафовать на тысячу рублей», — прокомментировал эксперт.

Но это не мешает отдыхать на природе и дышать чистым воздухом, сказал он. В Анапе, по словам Пукалова, есть много замечательных бассейнов.

Казаки и представители городской администрации патрулируют запрещенные к посещению пляжные зона в Анапе, нарушителей просят покинуть территорию Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Опасно ли сейчас отдыхать на юге России

Опасность отдыха в Крыму и Краснодарском крае есть, но она сильно преувеличена, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Крымское направление сейчас очень популярно среди туристов: в Севастополе все гостиницы забронированы на долгое время вперед.

«У меня товарищ приехал из Евпатории, говорит, что такого наплыва отдыхающих, как сейчас, не видел ни разу», — прокомментировал Дандыкин.

Собеседник напомнил, что по всей стране очень хорошо работают средства противовоздушной обороны. Большинство дронов сбивают, и далеко не все из них несут боевой заряд, пояснил Дандыкин.

«Как вести себя обычному туристу? Во-первых, спокойно, а во-вторых, соблюдать меры предосторожности. Помните, что и на юге живут и отдыхают люди, там есть детские лагеря и все остальное. Сейчас у нашего врага есть цель — бить по югу, чтобы деморализовать людей и сорвать курортный сезон. Но русские — очень жизнелюбивый народ. Чем больше нас пугают, тем больше получается наоборот», — заметил Дандыкин.

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