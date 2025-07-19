Где дешевле отдохнуть на море в августе и сентябре 2025 года: 5 направлений

Где дешевле отдохнуть на море в августе и сентябре 2025 года: 5 направлений

Август и сентябрь — середина сезона отпусков. Жители столицы и Подмосковья предпочитают отдыхать на море, но у многих ограничен бюджет. NEWS.ru узнал у экспертов, какие есть альтернативы Сочи и Анапе, куда поехать дешевле всего и как добраться до курортов за рубежом.

Какие есть альтернативы Сочи и Анапе

Те, кто хочет недорого отдохнуть, могут обратить внимание на Азовское побережье со стороны Крыма и Краснодарского края (например Ейск), отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Кроме того, в Анапе отдых стал чуть дешевле, чем раньше, но из-за разлива мазута в 2024 году на курорте по-прежнему нельзя купаться.

Азовское побережье Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Теперь отдыхать в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае. Но туда непросто добраться. Ценовой диапазон очень разный. Отдых может стоить 17 тысяч рублей в день, если это пятизвездочный отель. В пансионате — от шести тысяч на двоих. Средняя цена — восемь тысяч. Можно найти продукт по своему кошельку», — заключил Барзыкин.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru, что среди россиян также популярен и доступен отдых в Калининградской области. Недельный чек на двоих стоит 80–120 тысяч рублей.

«В Калининграде развиты гастрономические, оздоровительные путешествия и экскурсии. Не стоит забывать про прекрасную природу. Помимо пляжного отдыха, такие туры тоже востребованы среди россиян», — заметил Горин.

Кроме того, в последнее время набирают популярность речные круизы в центральной части страны. Например, цены на тур в Углич из Москвы начинаются от 30 тысяч рублей.

Когда отдыхать дешевле всего

После 1 сентября туры станут чуть дешевле, потому что домой вернутся родители со школьниками, рассказал Барзыкин. Из-за открытия аэропорта в Геленджике стали более доступными, в том числе по цене, курортные поселки Азовского и Черноморского побережья, расположенные между Анапой и Туапсе.

«Если вы прилетели отдыхать в Геленджик и живете в хостеле, то потратите 800–1200 рублей в день. Номер в трехзвездочном отеле стоит от 5000 на двоих. Цены на перелет разные — есть и по 27 тысяч, и по 38», — сказал собеседник.

Какие появились недорогие направления пляжного туризма за рубежом

Среди зарубежных направлений становится все популярнее отдых в Китае. Авиабилет в Поднебесную стоит примерно столько же, сколько билет в Сочи — 45–55 тысяч рублей туда и обратно, заявил Горин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В Китае есть экскурсионные и пляжные маршруты. Путешествие на остров Хайнань, куда организуют туристические рейсы, безвизовое. Перелеты по цене очень доступные. Предлагаются туры за 150 тысяч рублей на двоих, которые можно забронировать», — сказал Горин.

Какой морской отдых самый бюджетный в августе 2025 года

В одном из крупных туристических агентств рассказали корреспонденту NEWS.ru, что в этом сезоне жители Москвы и Подмосковья чаще всего приобретают путевки в Абхазию. Они являются самыми недорогими. Тем не менее спрогнозировать стоимость поездки с точностью до копейки нельзя.

«Сутки проживания в гостинице на двоих будут стоить примерно 4600 рублей. Неделя отдыха в среднем обойдется в 35 тысяч с питанием и завтраками», — сообщили в турагентстве.

В компании напомнили, что туристам также придется потратиться на авиабилеты.

Сотрудник другой турфирмы заявил NEWS.ru, что недельное путешествие в республику будет стоить минимум 55 тысяч, включая перелет.

Для российских граждан отпуск за границей будет стоить дешевле всего в Абхазии, подтвердил NEWS.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. Цены на отдых в республике примерно на 30–50% ниже, чем в соседнем Сочи. Кроме того, для въезда в страну не нужен загранпаспорт, добавил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Последние три с лишним года был лишь один аэропорт на черноморском побережье — в Сочи, теперь появился еще и в Сухуме. По этой причине многие люди из отдаленных районов стали летать на самолетах. 85% отдыхающих в Абхазии — граждане России, более 50% валового продукта в республике приносят доходы с туризма», — отметил Мкртчян.

Ожидается, что в этом году турпоток в Абхазию увеличится на 20%, сказал собеседник NEWS.ru. По его словам, в республике нет промышленности. Туристы могут посетить потрясающую Ново-Афонскую пещеру, Ново-Афонский монастырь, жемчужину Кавказа — озеро Рица. Огромный плюс — чистое море, добавил эксперт.

По его словам, если в Сочи отель «три звезды» с трехразовым питанием стоит около 12 тысяч рублей, то в Абхазии это цена ниже в два раза.

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