«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 18 июля возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Геленджик, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты будут выполнять на самолетах Airbus A320 с салонами двух классов — эконом и бизнес. Билеты поступают в продажу со среды, 9 июля.

Первый рейс отправится из столицы 18 июля, затем полеты запланированы на 20-е и 23-е числа. С 25 июля они станут ежедневными. С 6 августа авиакомпания добавит второй рейс, который с 8 августа по середину сентября также будет выполняться каждый день.

Пассажиров будет принимать новый терминал аэропорта Геленджика, уточнили в компании. Он оснащен 13 стойками регистрации, включая одну для негабаритного багажа, и шестью выходами на посадку. Для путешественников в терминале работают камера хранения, комната матери и ребенка, бизнес-зал, VIP-зона, магазины и рестораны, напомнили в «Аэрофлоте».

Ранее стало известно, что Росавиация планирует возобновить работу аэропорта Геленджика. Запрет на полеты действовал с февраля 2022 года после начала СВО на Украине.