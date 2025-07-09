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09 июля 2025 в 16:27

Росавиация планирует открыть один аэропорт на юге России

«Известия»: Росавиация намерена открыть аэропорт Геленджика

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Росавиация планирует возобновить работу аэропорта Геленджика, передают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта России. Запрет на полеты был установлен в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

По данным журналистов, полеты начнутся с 18 июля и будут осуществляться только в светлое время суток. Отмечается, что полеты в Геленджик будет совершать авиакомпания «Аэрофлот».

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями в работе аэропорта и учитывать возможные изменения в расписании рейсов.

До этого в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко в свою очередь заявил, что ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера, если задержка составляет более четырех часов.

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