Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 03:03

В столичном аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и выпуск рейсов

Самолет авиакомпании Air India Самолет авиакомпании Air India Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями в работе аэропорта и учитывать возможные изменения в расписании рейсов.

По словам Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подробности о причинах и продолжительности ограничений пока не уточняются.

Ранее в аэропорту Калуги Грабцево были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Детали и сроки ограничения не разглашались.

До этого в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, в свою очередь, заявил, что ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера, если задержка составляет более четырех часов. По мнению парламентария, граждан с детьми также необходимо пропускать в бизнес-залы без очередей.

Росавиация
аэропорты
Шереметьево
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему Янукович на самом деле потерял власть на Украине
HR-эксперт объяснила, как доказать факт работы без трудового договора
CБУ разыскивает главу российского Центробанка и министра просвещения
SHOT рассказал о взрывах в Туле
Депутат назвал кладбище, где могли бы похоронить Ленина
В Европе рассказали, что мешает достигнуть мира в конфликте на Украине
Политолог раскрыл, какая судьба постигла Януковича после «евромайдана»
«Наивный подход»: раскрыта главная мечта ЕС в противостоянии с Россией
В Финляндии начала процветать торговля рублями из-за санкций против России
«Не до еды»: нутрициолог объяснила, почему в жару меньше чувствуется голод
Ожесточенные бои, взятие под контроль Сум: успехи ВС РФ к утру 9 июля
Готовим традиционный русский десерт — пастилу из крыжовника
Депутат объяснил, почему Мавзолей Ленина нужно закрыть навсегда
Пушков отметил, что Трамп застрял в «вашингтонском болоте»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июля
Юрист объяснил, как самозанятым мамам получить декретные выплаты
Педро забил два гола, выведя «Челси» в финал чемпионата мира
Врач назвала неочевидный симптом гастрита
Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожье
Кириенко рассказал, как Путин подбирает кадры на госслужбу
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.