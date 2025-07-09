В столичном аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями в работе аэропорта и учитывать возможные изменения в расписании рейсов.

По словам Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подробности о причинах и продолжительности ограничений пока не уточняются.

Ранее в аэропорту Калуги Грабцево были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Детали и сроки ограничения не разглашались.

До этого в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, в свою очередь, заявил, что ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера, если задержка составляет более четырех часов. По мнению парламентария, граждан с детьми также необходимо пропускать в бизнес-залы без очередей.