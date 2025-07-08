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08 июля 2025 в 11:47

В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса

АТОР: более 11 тысяч туристов пострадали из-за сбоев в авиасообщении

Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости

Более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тысяч организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути, — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, только за 5–7 июля отменены или задержаны тысячи рейсов. Так, 7 июля речь шла о 2,5 тысячи вылетов. Основные трудности возникли у туристов, направлявшихся в Турцию и Египет, поскольку именно эти направления оказались наиболее загруженными в пострадавших аэропортах — Пулково и Шереметьево. Туроператоры пересаживают туристов на альтернативные рейсы, а также обеспечивают временное размещение в гостиницах.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил компенсировать пассажирам убытки из-за массовых отмен авиарейсов, вызванных угрозами атак дронов. Парламентарий подчеркнул, что государство должно брать на себя ответственность за форс-мажорные обстоятельства.

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