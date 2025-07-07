Россиянам хотят компенсировать убытки за отмены рейсов по всей стране Миронов призвал возместить россиянам убытки из-за отмены рейсов по всей стране

Лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru призвал правительство РФ компенсировать пассажирам потери после авиаколлапса по всей стране, который произошел из-за угрозы атак БПЛА. Депутат напомнил, что авиакомпании вправе считать отмену или перенос рейсов форс-мажором.

Считаю, что в нынешних условиях со стороны государства было бы неправильно перекладывать форс-мажор на людей. Потому что государство обязано защищать граждан от любых преступлений и нападений, — подчеркнул Миронов.

Парламентарий отметил важность защиты не только жизни и здоровья граждан, но и благосостояния. Он выразил надежду, что врио министра транспорта РФ Андрей Никитин будет уделять пристальное внимание вопросам защиты прав пассажиров.

Если для этого необходимо внести изменения в законодательство, фракция СРЗП в Госдуме готова их подготовить. Планируем предметно обсудить эту проблему в ходе консультаций перед утверждением нового министра в нижней палате парламента, — заключил Миронов.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, в свою очередь, заявил, что ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера, если задержка составляет более четырех часов. По мнению парламентария, граждан с детьми также необходимо пропускать в бизнес-залы без очередей.

Ранее стало известно, что массовые сбои в работе аэропортов России 5–6 июля нанесли авиакомпаниям колоссальный финансовый урон. По оценкам экспертов, суточные убытки перевозчиков могут достигать 20 млрд рублей.