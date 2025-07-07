Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса

Массовые сбои в работе аэропортов России 5–6 июля нанесли авиакомпаниям колоссальный финансовый урон, сообщили газете «Коммерсант» эксперты отрасли. По их оценкам, суточные убытки перевозчиков могут достигать 20 млрд рублей.

Эксперт компании EXPO.UAV (разработка беспилотных систем) Дмитрий Дацыков отметил, что для более точного подсчета необходимо учитывать дополнительные факторы. В том числе, убытки от введения плана «Ковер», проблемы с мобильным интернетом для пассажиров и их расходы на такси до стыковочных рейсов.

Основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков приводит конкретный пример: отмена одного рейса Boeing 737-800 (158 пассажиров) обходится авиакомпании в 15-23 млн рублей. В сумму входят затраты на аэропортовые услуги, топливо, экипаж и недополученная выручка.

Обязанности по размещению в гостиницах в случаях масштабных сбоев необходимо перенести на аэропорты, — заявили изданию в Общероссийском объединении пассажиров.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано авиационное сообщение. Там признали, что задержки и отмены рейсов 5 июля затронули как минимум 75 тысяч граждан.