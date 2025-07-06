«Парализовано»: в АТОР высказались об авиасообщении Москвы и Петербурга

«Парализовано»: в АТОР высказались об авиасообщении Москвы и Петербурга В АТОР заявили, что авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

Между Москвой и Санкт-Петербургом парализовано авиационное сообщение, заявила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Там признали, что задержки и отмены рейсов 5 июля затронули как минимум 75 тысяч граждан.

Полностью парализовано воздушное сообщение между Петербургом и Москвой. Из 52 рейсов, которые должны были вылететь после полудня, 30 отменены, девять задержаны. Нацперевозчик обещал перевезти пассажиров из Москвы в Петербург на широкофюзеляжных самолетах, — сказано в сообщении АТОР.

Сообщалось, что вечером 5 июля аэропорт Пулково был вынужден временно ограничить прием и отправление воздушных судов. Это решение было продиктовано исключительно требованиями безопасности полетов. Ограничительный режим привел к задержанию более 50 рейсов.

До этого Росавиация сообщала о возможных корректировках расписания в отдельных секторах московского воздушного пространства. В ведомстве пояснили, что временные ограничения введены в целях обеспечения безопасности.