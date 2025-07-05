Москвичей предупредили о возможных сбоях в расписании рейсов самолетов Росавиация: из-за ограничений в аэропортах Москвы возможны сбои в расписании

В субботу, 5 июля, в некоторых секторах воздушной зоны Москвы возможны корректировки в расписании самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений в аэропортах для обеспечения мер безопасности, при этом Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на данный момент работают в штатном режиме.

Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение о корректировках принимают авиакомпании, «исходя из своих подходов к формированию собственных производственных программ». Специалисты Росавиации добавили, что усилили мониторинг ситуации в Москве.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что на месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб.