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05 июля 2025 в 09:54

Российские бойцы ПВО сорвали атаку украинских беспилотников на Москву

Собянин: бойцы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

Военнослужащий ВС РФ Военнослужащий ВС РФ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб.

ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее один из населенных пунктов Воронежской области временно остался без электричества из-за атаки украинских дронов. По словам губернатора Александра Гусева, в общей сложности в небе над регионом было уничтожено 22 БПЛА ВСУ. Он уточнил, что беспилотником была подорвана ЛЭП, а также повреждено несколько частных домов.

Также глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о массированном ударе ВСУ посредством беспилотников по региону. В общей сложности было замечено до 40 украинских БПЛА, 35 из которых были ликвидированы бойцами противовоздушной обороны, уточнил он. Фрагменты дронов рухнули на частный сектор и территорию нефтебазы.

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