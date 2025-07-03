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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 08:26

Атака ВСУ обесточила село в российском регионе

Гусев: село под Воронежем осталось без света из-за обрыва ЛЭП после атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Один населенный пункт в Воронежской области временно остался без электроснабжения из-за последствий атаки ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, всего над регионом сбиты 22 беспилотных летательных аппарата.

Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, оперативные службы находятся на месте, — отметил он.

Кроме того, в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и квартире выбиты окна. Пострадавших нет, осмотр территорий продолжается, добавил губернатор.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов информировал, что украинский беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Кроме того, женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе.

Тем временем в Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были сбиты над территорией Белгородской области.

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