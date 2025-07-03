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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 07:20

В Минобороны насчитали 69 сбитых дронов за ночь

Минобороны РФ: за минувшую ночь в России сбили 69 беспилотников ВСУ

Фото: Минобороны РФ/РБК/NEWS.ru

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать пять регионов.

Так, 27 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, еще 22 дрона уничтожены территорией Воронежской области. Десять беспилотников были нейтрализованы над Липецкой областью, восемь – над Курской областью и два – над территорией Республики Крым.

Ранее сообщалось о 20 взрывах, прогремевших в Липецкой области. Жители рассказали каналу, что хлопки прозвучали после крушения дронов ВСУ.

Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что украинский беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Кроме того, женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе. Есть и другие пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

Тогда же в Воронежской области силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ, заявил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

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