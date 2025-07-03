ПВО уничтожила дроны ВСУ над Воронежской областью

В Воронежской области силы ПВО сбили более пяти беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

По предварительным данным, пострадавших нет. Гусев отметил, что информация о последствиях уточняется, однако опасность новых атак БПЛА в регионе сохраняется.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. По его словам, БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль. Кроме того, по городу выпустили несколько снарядов, которые повредили три грузовика и автомобиль на территории одного из предприятий.