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03 июля 2025 в 07:18

БПЛА ударили по многоквартирному дому в Ельце

Артамонов: БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, написал в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, никто не по пострадал.

По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы, — отметил он.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать оборонные предприятия в Ижевске. По его словам, украинские силы стремятся нанести удар и причинить ущерб стратегическим объектам, расположенным в этом городе.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что атака на Ижевск может быть связана с визитом немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля в Киев. По его мнению, украинские власти хотели показать Западу свою силу.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил украинские власти о неминуемом асимметричном и более мощном ударе со стороны ВС России. Он отметил, что российские войска могут использовать новые виды вооружений для этого.

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