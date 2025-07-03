БПЛА ударили по многоквартирному дому в Ельце Артамонов: БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце

Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, написал в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, никто не по пострадал.

По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы, — отметил он.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать оборонные предприятия в Ижевске. По его словам, украинские силы стремятся нанести удар и причинить ущерб стратегическим объектам, расположенным в этом городе.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что атака на Ижевск может быть связана с визитом немецкого министра иностранных дел Йоханна Вадефуля в Киев. По его мнению, украинские власти хотели показать Западу свою силу.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил украинские власти о неминуемом асимметричном и более мощном ударе со стороны ВС России. Он отметил, что российские войска могут использовать новые виды вооружений для этого.