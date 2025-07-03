Женщина погибла при атаке ВСУ под Липецком Артамонов: женщина погибла при падении обломков БПЛА под Липецком

Женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе, написал в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал он.

Ранее в Воронежской области силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ, заявил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль.

Кроме того российские системы ПВО сбили 60 украинских беспилотников в ночь на вторник, 1 июля. Больше всего дронов нейтрализовали в Крыму — 17. Кроме того, БПЛА уничтожили в Ростовской, Курской, Саратовской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.