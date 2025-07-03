SHOT сообщил о 20 взрывах в Липецкой области из-за атаки ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил о 20 взрывах, прогремевших в Липецкой области. Жители рассказали каналу, что хлопки прозвучали после крушения дронов ВСУ. Местные власти и Министерство обороны России эту информацию пока не комментировали.

SHOT добавил, система ПВО отражает воздушные цели. Telegram-канал уточнил, что в городе сработала тревожная сирена, а в небе уже длительное время слышны звуки пролета беспилотных аппаратов.

Ранее в Воронежской области силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения частей одного из сбитых дронов в Воронеже была повреждена кровля частного дома.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинский беспилотник взорвался в городе Шебекино. По его словам, БПЛА нанес ущерб местной инфраструктуре. Глава региона добавил, что взрыв дрона повредил один автомобиль. Кроме того, по городу выпустили несколько снарядов, которые повредили три грузовика и автомобиль на территории одного из предприятий.