Раскрыто, сколько рейсов задержали в Пулково после введенных ограничений

Раскрыто, сколько рейсов задержали в Пулково после введенных ограничений Более 50 рейсов задержали в Пулково из-за временных ограничений на полеты

Вечером 5 июля аэропорт Пулково был вынужден временно ограничить прием и отправление воздушных судов, сообщила в Telegram пресс-служба воздушной гавани. Это решение было продиктовано исключительно требованиями безопасности полетов. Ограничительный режим привел к задержанию более 50 рейсов.

Авиакомпании, базирующиеся в Пулково и использующие его как хаб, были вынуждены оперативно вносить коррективы в свои графики вылетов и прилетов. Тысячи пассажиров столкнулись с изменением своих планов.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. На период ожидания предоставляются вода и питание, — говорится в публикации.

Несмотря на сложную ситуацию, аэропорт мобилизовал все ресурсы. Обслуживающий персонал и наземные службы были переведены на усиленный режим работы.

Для пассажиров организованы дополнительные места ожидания, им предоставлены раскладные стулья и мягкие коврики для сидения. Власти и руководство аэропорта пристально следят за ситуацией, ожидая скорейшей нормализации режима полетов и минимизации неудобств для путешественников.

В ночь на 5 июля временно прекратил работы аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Временные ограничения были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.