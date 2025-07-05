Над петербургским аэропортом закрыли небо

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) введены временные ограничения, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ведомство намерено обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково, — написал он.

Ранее Кореняко информировал, что аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил работу в штатном режиме. Прием и отправка самолетов приостанавливались в целях обеспечения безопасности полетов. Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило в регионе режим «беспилотной опасности». Ведомство приняло такое решение из-за зафиксированных инцидентов с участием БПЛА в соседних областях.

Временные ограничения на работу также вводились в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань некоторый период времени не принимала и не отправляла рейсы.

Аналогичные ограничения вводили в аэропортах Самары, Ярославля и Казани. Кроме того, была закрыта воздушная гавань Саратова. Аэропорт города открыли спустя три часа.