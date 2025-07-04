Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Перми

Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Перми Росавиация: аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил работу в штатном режиме, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, прием и отправка самолетов приостанавливались в целях обеспечения безопасности полетов.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Пермь, — написал Кореняко.

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило в регионе режим «беспилотной опасности». Ведомство приняло такое решение из-за зафиксированных инцидентов с участием БПЛА в соседних областях. Власти призвали жителей Прикамья проявлять повышенную внимательность. Они также настоятельно рекомендовали населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Временные ограничения на работу также вводились в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

До этого ограничения вводили в аэропорту Самары, Ярославля и Казани. Кроме того, была закрыта воздушная гавань Саратова. Аэропорт города открыли спустя три часа.