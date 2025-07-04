Ограничения на полеты ввели в аэропорту Ижевска Росавиация: аэропорт Ижевска временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевска, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Нижнекамска в Татарстане были введены ограничения на прием и отправку рейсов. В Росавиации отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения вводили в аэропорту Самары, Ярославля и Казани. Кроме того, была закрыта воздушная гавань Саратова. Аэропорт города открыли спустя три часа.

Также сообщалось, что в аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Объявление о временном прекращении полетов было опубликовано в 22:02 мск, об отмене решения — в 22:20 мск. 3 июля ограничения на вылет и прилет вводили в аэропорту Ульяновска.