В еще трех российских городах временно закрыли аэропорты Росавиация: ограничения введены в аэропортах Самары, Ярославля и Казани

Аэропорты Самары и Ярославля временно не принимают и не отправляют рейсы, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Позднее представитель Росавиации добавил, что также был закрыт аэропорт Казани.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч), Ярославль (Туношна), — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Гагарин в Саратове были введены временные ограничения. Также сообщалось, что в аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Объявление о временном прекращении полетов было опубликовано в 22:02 мск, об отмене решения — в 22:20 мск.

3 июля в аэропорту Казани снова водили ограничения на вылет и прилет самолетов. Представитель Росавиации Кореняко пояснил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В этот же день ограничения на вылет и прилет ввели в аэропорту Ульяновска.