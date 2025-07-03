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03 июля 2025 в 08:53

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Ульяновска

Росавиация: аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновска, — написал Кореняко.

Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Самары. В то же время была открыта воздушная гавань Саратова. Меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого появилась информация, что в Санкт-Петербурге начала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов российских и иностранных компаний поступило уже более 160 жалоб. По их словам, TCAS «сходит с ума» при заходе на посадку в аэропорт Пулково.

Пилоты сообщили, что на радарах появляется множество неопознанных посторонних меток вблизи самолета, которые хаотично движутся, а их собственная высота не отображается. При этом на мониторах авиадиспетчеров этих меток нет.

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