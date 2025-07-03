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03 июля 2025 в 08:36

Из аэропорта Самары временно нельзя вылететь

Росавиация ограничила работу аэропорта Самары для безопасности рейсов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW), — написал он.

Ранее Росавиация сняла ограничения в международном аэропорту Саратова на выпуск и прием воздушных судов. Меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого появилась информация, что в Санкт-Петербурге начала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов российских и иностранных компаний поступило уже более 160 жалоб. По их словам, TCAS «сходит с ума» при заходе на посадку в аэропорт Пулково.

Пилоты отмечают, что на радарах появляется множество неопознанных посторонних меток вблизи самолета. При этом на мониторах авиадиспетчеров этих меток нет.

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