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03 июля 2025 в 08:30

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: ограничения на полеты сняли в аэропорту Саратова

Аэропорт Гагарин в Саратовской области Аэропорт Гагарин в Саратовской области Фото: Роман Пятаков/РИА Новости

В международном аэропорту Саратова сняты ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — написал Кореняко.

Ранее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Тамбова. Решение принято по соображениям безопасности полетов.

До этого аэропорт Казани приостанавливал прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения, как уточняется, были введены для всех типов гражданских воздушных судов. Кроме того, был закрыт и аэропорт Гагарин в Саратове.

В конце июня Росавиация объявила о временном прекращении приема и выпуска рейсов в пяти аэропортах юга и центра России. Ограничения затронули воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.

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