В российском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила пресс-служба Росавиации. Там подчеркнули, что такое решение принято по соображениям безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT), — написали в Росавиации.

До этого появилась информация, что в Санкт-Петербурге начала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов российских и иностранных компаний поступило уже более 160 жалоб. По их словам, TCAS «сходит с ума» при заходе на посадку в аэропорт Пулково.

Ранее аэропорт Казани приостановил прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения, как уточняется, были введены для всех типов гражданских воздушных судов. Кроме того, как оказалось, был закрыт и аэропорт Гагарин в Саратове.