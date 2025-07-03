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03 июля 2025 в 02:33

В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Тамбова начали действовать временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила пресс-служба Росавиации. Там подчеркнули, что такое решение принято по соображениям безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT), — написали в Росавиации.

До этого появилась информация, что в Санкт-Петербурге начала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов российских и иностранных компаний поступило уже более 160 жалоб. По их словам, TCAS «сходит с ума» при заходе на посадку в аэропорт Пулково.

Ранее аэропорт Казани приостановил прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения, как уточняется, были введены для всех типов гражданских воздушных судов. Кроме того, как оказалось, был закрыт и аэропорт Гагарин в Саратове.

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