В российском аэропорту вводили временные ограничения

В аэропорту Волгоград (ИКАО: URWW) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Объявление о временном прекращении полетов было опубликовано в 22:02 мск, об отмене решения — в 22:20 мск.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград, — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Представитель Росавиации пояснил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В этот же день ограничения на вылет и прилет самолетов ввели в аэропорту Ульяновска. Аналогичное решение принято в отношении воздушной гавани Самары.

1 июля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что одно из предприятий Ижевска подверглось атаке беспилотников ВСУ. Удар украинской армии стал причиной гибели троих жителей Ижевска. Еще 35 человек пострадали, состояние 10 из них оценивается как тяжелое.