В аэропорту одной из республик ввели временные ограничения

В аэропорту одной из республик ввели временные ограничения В аэропорту Казани введены ограничения на вылет и приземление самолетов

В аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС).

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани, — написал Кореняко.

По данным онлайн-табло, в казанской воздушной гавани перенесли 10 рейсов на вылет в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Тбилиси. На прилет задержаны 13 самолетов из Москвы, Северной столицы, Горно-Алтайска, Стамбула, Новокузнецка, Новосибирска, Камрани.

Ранее ограничения на вылет и прилет самолетов ввели в аэропорту Ульяновска и воздушной гавани Самары. Как объяснил представитель Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также появилась информация, что в Санкт-Петербурге начала сбоить система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов российских и иностранных компаний поступило уже более 160 жалоб. По их словам, TCAS «сходит с ума» при заходе на посадку в аэропорт Пулково.