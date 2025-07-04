В российском аэропорту ограничили полеты гражданских самолетов Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSGI) введены временные ограничения, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов запрещены их прием и вылет.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратова, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Объявление о временном прекращении полетов было опубликовано в 22:02 мск, об отмене решения — в 22:20 мск.

До этого в аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Представитель Росавиации пояснил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В этот же день ограничения на вылет и прилет самолетов ввели в аэропорту Ульяновска. Аналогичное решение принято в отношении воздушной гавани Самары.