В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать и отправлять рейсы

В одном из аэропортов Татарстана перестали принимать и отправлять рейсы Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнекамска в Татарстане

В аэропорту Нижнекамска в Татарстане введены ограничения на прием и отправку рейсов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск, — написал он.

Ранее временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропортах Самары и Ярославля, отметил Кореняко. Позднее представитель Росавиации добавил, что также был закрыт аэропорт Казани.

До этого в аэропорту Гагарин в Саратове были введены временные ограничения. Также сообщалось, что в аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Объявление о временном прекращении полетов было опубликовано 3 июля в 22:02 мск, об отмене решения — в 22:20 мск.

3 июля в аэропорту Казани снова вводили ограничения на вылет и прилет самолетов. В этот же день ограничения на вылет и прилет ввели в аэропорту Ульяновска.