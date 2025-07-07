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07 июля 2025 в 10:34

В Госдуме возмутились, что пассажирам приходится спать на полу аэропортов

Депутат Антропенко призвал предоставлять номера пассажирам при задержке рейсов

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми, заявил депутат Государственной думы Игорь Антропенко. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера, если задержка составляет более четырех часов, направив предложение в профильные ведомства. По мнению депутата, граждан с детьми также необходимо пропускать в бизнес-залы без очередей, передает РИА Новости.

Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на четыре часа, — убежден Антропенко.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров, столкнувшихся с отменой или задержкой авиарейсов. Специалисты консультируют о правилах возврата билетов, получении компенсации и порядке подачи претензий к авиаперевозчику.

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