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06 июля 2025 в 18:41

Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за отмен и задержек авиарейсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров, столкнувшихся с отменой или задержкой авиарейсов, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты консультируют о правилах возврата билетов, получении компенсации и порядке подачи претензий к авиаперевозчику.

При задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов. Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда <…>. Необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что пассажир имеет право на возмещение от авиакомпании — 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Кроме того, при длительном ожидании предусмотрены бесплатные услуги: напитки, питание, звонки, гостиница с трансфером и хранение багажа. В случае международных рейсов действуют нормы международных соглашений.

Ранее Росавиация ввела временный запрет на прием и выпуск гражданских рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, однако конкретные причины такого решения не уточнялись.

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Роспотребнадзор
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